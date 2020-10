Liban

[Carte] Quand le Liban se rêve en exportateur de gaz et de pétrole

363 partages

La cérémonie de signature du contrat d'exploration de gaz et de pétrole avec le groupe français Total, le 9 février 2018 à Beyrouth. REUTERS/Mohamed Azakir

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 4 mn

Pour la première fois de son histoire, le Liban a signé le 9 février des contrats d’exploration offshore, avec un consortium mené par Total et comprenant l’Italien Eni et le Russe Novatek. Cet accord pave la voie au pays du Cèdre pour entrer dans le club des pays producteurs et exportateurs de gaz et de pétrole. Une providence pour un pays dont la dette publique atteint 80 milliards de dollars, soit près de 150% du PIB.