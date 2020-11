MARBRE NECRO// Mahmoud Abbas, des accords d’Oslo à la division palestinienne MAJ 21/10/2019

Le président de l’Autorité palestinienne est décédé ce…. Il a succombé à / était hospitalisé depuis… Il avait été l’un des architectes des accords d’Oslo et c’est lui qui a succédé au chef historique palestinien Yasser Arafat après son décès. Mais en tant que président de l’Autorité palestinienne, il restera comme un autocrate impopulaire qui n’a su ni remédier à la division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza ni faire avancer le processus de paix.

Publicité Lire la suite

Il est l’homme oublié de cette scène pourtant largement commentée dans le monde entier. Le 13 septembre 1993, dans les jardins de la Maison Blanche à Washington, Israéliens et Palestiniens signaient la déclaration préliminaire des accords d’Oslo, jetant les bases d’un processus de paix devant aboutir à la création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël. L’histoire a surtout retenu la poignée de main entre le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le dirigeant palestinien Yasser Arafat. Mais les accords ont été signés par les responsables de la diplomatie des deux parties : Shimon Pérès pour Israël, Mahmoud Abbas pour l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Quelques mois plus tard, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat et Shimon Pérès se sont vus attribués le prix Nobel de la paix : Mahmoud Abbas, lui, n’a pas été récompensé.

Celui qui répond aussi au nom d’Abou Mazen était alors un homme de l’ombre. Né en 1935 à Safed, un village du nord de la Palestine mandataire, Mahmoud Abbas et sa famille fuient en 1948 à la création d’Israël. Ils se réfugient en Syrie où quelques années plus tard, le jeune homme obtient un diplôme de droit. Militant de la cause palestinienne, il rejoint le Fatah peu de temps après sa création par Yasser Arafat en 1959. Neuf ans plus tard, Mahmoud Abbas est élu au Conseil national palestinien, le parlement de l’OLP, l’organisation qui se veut représentante de tous les Palestiniens, qu’ils vivent sur les territoires de la Palestine mandataire ou à l’étranger, largement contrôlée par le Fatah. Un siège qu’Abou Mazen n’a plus quitté et son influence est allée croissante : au fil des ans, il est devenu le responsable des affaires internationales de l’OLP puis le dirigeant de l'organisation après le décès de Yasser Arafat.

Antisémitisme

En parallèle, Mahmoud Abbas se lance dans un doctorat d’histoire à l’université de Moscou. Il l’obtient en 1982 avec une thèse dont il tirera un livre : « L’autre visage : les contacts secrets entre le nazisme et le sionisme ». Il y conteste l’ampleur de la Shoah et accuse les dirigeants sionistes d’avoir collaboré avec Hitler pour encourager l’immigration des juifs en Palestine alors sous mandat britannique. Des propos décriés comme antisémites ; Mahmoud Abbas a pris ses distances avec les parties les plus controversées de ce livre mais tout au long de sa vie, différents discours ont ravivé ces accusations.

En tant que responsables des affaires internationales de l’OLP, Mahmoud Abbas joue au début des années 1990, un rôle central dans les négociations avec les Israéliens. Lancées à Madrid, elles se poursuivent à Oslo dans le plus grand secret. Selon les termes de l’accord signé le 13 septembre 1993, l’Organisation de Libération de la Palestine reconnaît Israël et Israël reconnait l’OLP. Les deux parties s’engagent dans un processus de paix devant permettre l’établissement d’un Etat palestinien et la direction palestinienne s’installe à Ramallah où elle établit un embryon d’Etat : l’Autorité palestinienne.

Solution négociée

Les accords signés dans les jardins de la Maison Blanche se voulaient préliminaires. L’accord final devait être conclu dans les cinq années suivant l’établissement de l’Autorité palestinienne. D’autres rencontres entre Israéliens et Palestiniens ont eu lieu pour poursuivre les négociations : Mahmoud Abbas faisait encore partie des négociateurs. Au sommet de camp David en juillet 2000, il s’oppose à l’offre des Israéliens. Mais il reste partisan d’une solution négociée et dénonce le déclenchement de la seconde Intifada, soulèvement palestinien, deux mois plus tard.

Cette vague de violence a entraîné une défiance des partenaires internationaux de la jeune Autorité palestinienne à l’égard de son chef, Yasser Arafat. A cette époque-là, le président dirigeait seul l’exécutif. Mais en mars 2003, les bailleurs de fonds parviennent à lui imposer de créer un poste de Premier ministre et de nommer Mahmoud Abbas comme chef du gouvernement. Yasser Arafat obtempère mais ridiculise Abou Mazen en le qualifiant de « Hamid Karzaï palestinien », en référence au président afghan de l’époque vu comme une marionnette des Américains. Mahmoud Abbas, se sentant trahi par le gouvernement israélien d’Ariel Sharon qu’il accuse de ne pas tenir ses engagements dans la perspective d’établir un Etat palestinien et non soutenu par les Etats-Unis qui, à ses yeux, n’exercent pas assez de pression sur Israël, fini par démissionner moins de six mois après sa prise de fonctions.

Mahmoud Abbas se relèvera vite de cet échec. L’année suivante, le 11 novembre 2004, Yasser Arafat meurt. Et Abou Mazen s’impose comme le successeur. « Il restait soutenu par les Etats-Unis, Israël et la communauté internationale en raison de son engagement en faveur du processus de paix. Ils croyaient qu’il pourrait signer un accord de paix avec Israël » relève Hani Al Masri, politologue palestinien, directeur du centre Masarat à Ramallah. Mahmoud Abbas prend tout d’abord la tête de l’Organisation de Libération de la Palestine puis est facilement élu président de l’Autorité palestinienne en janvier 2005. Il obtient plus de 40 points d’avance sur son principal adversaire, Moustapha Barghouti.

Division

Mais cet intellectuel peu charismatique va rapidement faire face à des difficultés politiques. L’année suivante, son parti perd les élections législatives au profit du Hamas. Mahmoud Abbas doit nommer un Premier ministre issu des rangs du mouvement islamiste : Ismaïl Hanyeh. Les relations entre les deux camps s’enveniment et culminent en juin 2007 : au terme d'une lutte armée, l’Autorité palestinienne perd le contrôle de la bande de Gaza.

Depuis, plusieurs tentatives de réconciliation ont été lancées et Mahmoud Abbas a essayé de faire pression sur le Hamas pour le pousser à céder le contrôle de la bande de Gaza. En vain. Les territoires palestiniens restent divisés, bloquant le bon fonctionnement des institutions. Le Conseil législatif palestinien (Parlement) ne siège plus et le mandat de Mahmoud Abbas a expiré en 2009. Les luttes intra-palestiniennes ont empêché toute tenue d’élections nationales depuis 2006.

En tant que président, Mahmoud Abbas apparaissait peu souvent devant les caméras, n’allait quasiment jamais à la rencontre des Palestiniens. Ce dirigeant octogénaire d’une population très jeune s’est enfermé dans le palais présidentiel, la Mouqata’a, se coupant de ses concitoyens. Face aux critiques qui se faisaient de plus en plus entendre, notamment sur les réseaux sociaux, Mahmoud Abbas a donné des tours de vis, portant atteinte aux libertés fondamentales. Ce tournant autoritaire n’a fait que renforcer l’impopularité du président. En septembre 2019, plus de 60% des Palestiniens souhaitaient sa démission et 59% des habitants de Cisjordanie, territoire sous contrôle de l’Autorité palestinienne, jugeaient impossible de critiquer le pouvoir sans craindre des représailles.

Affaibli

Sur la scène internationale, Mahmoud Abbas a également été affaibli par la division entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il est devenu moins audible dans les tentatives d’avancées du règlement du conflit israélo-palestinien. Les principaux bailleurs de fonds de l’Autorité palestinienne considèrent le Hamas comme une organisation terroriste, faisant de Mahmoud Abbas – et du gouvernement de l'Autorité palestinienne - leurs seuls interlocuteurs. Mais le président de l’Autorité palestinienne, qui cumule les fonctions de président du Fatah et de l’OLP, ne pouvait plus prétendre représenter l’ensemble des Palestiniens.

Mahmoud Abbas reste néanmoins partisan du processus de paix enclenché avec les accords d’Oslo. Plusieurs fois, face à l’avancée de la colonisation israélienne des territoires palestiniens, il menace de mettre fin aux négociations, de rompre une coopération sécuritaire avec Israël très impopulaire parmi les Palestiniens mais essentielle aux yeux des Israéliens et Américains. Mais ces menaces restent lettre morte. Mahmoud Abbas ne passe jamais à l’acte, même lorsque le président américain Donald Trump lui inflige ce qu’il qualifie lui-même de « claque du siècle » en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël. Son parti appelle alors à des manifestations, décrète des « journées de colère ». Mais dans les rues, les cortèges restent de taille modeste. Et en sous-main, les forces de l’Autorité palestinienne tentent de limiter les accrochages entre protestataires et soldats israéliens.

« Mahmoud Abbas a réalisé que le processus d’Oslo est une impasse mais il ne voulait pas de confrontation avec les Etats-Unis et Israël », analyse Hani Al Masri. Les seuls bras de fer qu’il a menés, ce fut devant les instances internationales. Faute d’avancée concrète sur le terrain, Mahmoud Abbas réclame la reconnaissance du statut d’Etat à la communauté internationale et demande l’adhésion de la Palestine à l’ONU. Le Conseil de sécurité lui refuse un statut d’Etat membre mais l’Assemblée générale lui accorde un statut d’Etat observateur le 29 novembre 2012. « Nous ne sommes pas venus ici pour retirer la légitimité de l'État établi il y a tant d'année qu'est Israël. Nous sommes venus pour affirmer la légitimité de celui qui doit maintenant accéder à l'indépendance, je parle de la Palestine », assure Mahmoud Abbas à la tribune des Nations Unies.

« Acte de naissance »

Même si les Palestiniens ont conscience que leur Autorité n’est pas un véritable Etat, le vote de l’ONU a été accueilli par des manifestations de joie dans les rues de Ramallah. Mahmoud Abbas y voit « l’acte de naissance » de l’Etat palestinien. Mais au-delà de la victoire symbolique, ce statut permet aux Palestiniens d’accéder aux agences de l’ONU et aux traités internationaux. En janvier 2015, « l’Etat de Palestine » a adhéré à la Cour pénale internationale, ouvrant la voie à d’éventuelles poursuites contre les responsables israéliens.

Ce combat devant les instances internationales demeure l’héritage de Mahmoud Abbas en tant que président. « Mais sur le terrain, le statu-quo change de jour en jour : le nombre de colons augmente », relève Hani Al Masri. Le politologue juge sévèrement le bilan d’Abou Mazen. « Il a assuré sa survie politique et attendu. Mais ce n’est pas assez », regrette-t-il. Face à un processus de paix qu’il avait initié mais qui s’est ensuite enlisé, Mahmoud Abbas a été incapable de penser une nouvelle stratégie. Et la confiance des Palestiniens dans leurs représentants s’est érodée. En septembre 2019, la moitié d’entre eux considéraient l’Autorité palestinienne comme un fardeau.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne