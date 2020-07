Syrie: la Russie et la Chine bloquent le dossier de l’aide humanitaire à l'ONU

Réunion du Conseil de sécurité des Nations unies au siège de l'organisation à New York, le 28 février 2020 (Image d'illustration). REUTERS/Carlo Allegri

Texte par : RFI Suivre 2 min

La Russie et la Chine ont mis leur veto mardi à l'ONU à une extension pour un an et via deux points d'entrée de l'aide humanitaire transfrontalière apportée aux Syriens. Le Conseil de sécurité a encore trois jours pour négocier un accord et sauver les deux points de passage au nord-ouest du pays qui pourraient être supprimés.