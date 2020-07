Face à l'inflation galopante, les Libanais doivent composer avec les privations

Une femme passe devant une bijouterie de Beyrouth qui indique racheter de l'or et payer en dollars le 6 juillet 2020. AP Photo/Hussein Malla

Texte par : RFI Suivre 2 min

Au Liban, la situation devient « rapidement hors de contrôle » a déclaré ce vendredi 10 juillet Michelle Bachelet. La Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU a appelé à la protection des plus vulnérables, Libanais, réfugiés ou migrants. La crise économique et financière est aggravée par les tensions régionales entre Washington et Téhéran. Elle se traduit par une déflagration sociale : l’inflation est galopante dans les commerces où la plupart de ce qui est consommé est importé.