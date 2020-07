Accord sur le nucléaire iranien: un 5e anniversaire très tendu

L'Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique, en juillet à Téhéran KHAMENEI.IR / AFP

Texte par : Maya Baldoureaux-Fredon 3 min

Il y a 5 ans, l’Iran et le groupe 5+1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU et l'Allemagne) et l'UE signaient à Vienne un accord. Téhéran acceptait de limiter son programme nucléaire en échange d’une levée des sanctions internationales à son égard, permettant de relancer son économie. Mais 5 ans plus tard, l’accord est mis à mal avec le retrait des Etats-Unis, et les relations entre les différentes parties sont tendues.