Cisjordanie: une nouvelle aide de l’UE et du Danemark pour des projets humanitaires

Palestinienne empêchée de gagner sa maison de la Zone C par les forces israéliennes, le 19 juin 2020 (Photo d'illustration). HAZEM BADER / AFP

Texte par : RFI 2 min

L'Union européenne et le Danemark ont apporté mardi 14 juillet une nouvelle aide à l'Autorité palestinienne pour financer des projets humanitaires et sociaux en Cisjordanie. L'argent, 5,8 millions d'euros, doit venir en aide à des communautés souvent démunies et vivant dans la zone dont le gouvernement israélien envisage d'annexer une partie.