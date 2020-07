REPORTAGE

Coronavirus: les Israéliens contestent les nouvelles mesures de confinement

Manifestation contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu à l'extérieur de sa résidence officielle à Jérusalem, le 17 juillet 2020. AHMAD GHARABLI / AFP

Texte par : Guilhem Delteil Suivre 2 min

En Israël, face à une augmentation continue du nombre de nouveaux cas de coronavirus, le gouvernement a renforcé les mesures de confinement. Il a ordonné dans la nuit du 16 au 17 juillet la fermeture des restaurants, des salles de sport mais aussi des piscines, des plages et des commerces non-essentiels durant les week-ends. Mais sa gestion de la crise sanitaire et économique est fortement critiquée et les nouvelles mesures sont contestées.