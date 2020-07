Israël: l'exécutif sous le feu des critiques pour sa gestion de l'épidémie de Covid-19

C'est un cap symbolique qui a été franchi ce dimanche en Israël. Le pays compte désormais plus de 50 000 personnes ayant contracté le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie. Le pays fait face actuellement à une deuxième vague plus importante que la première. Le gouvernement a ordonné des mesures de reconfinement partiel pour tenter d'endiguer la contagion, mais sa stratégie est contestée sur le plan économique, social et politique.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem,Guilhem Delteil

Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, la « commission corona » de la Knesset a demandé au gouvernement de réajuster les mesures de confinement décidées. Ce dimanche 19 juillet, les députés ont jugé que la fermeture des plages et des piscines annoncées deux jours plus tôt ne répondaient pas à un objectif sanitaire. Et le vice-ministre de la Santé a dû lui-même reconnaître que ces lieux représentent un faible risque de contagion. Sous la pression du Parlement, l'exécutif ne devrait finalement pas ordonner leur fermeture.

Les restaurateurs, eux aussi, mènent une bataille contre la fermeture annoncée de leurs établissements. Après une première rébellion vendredi, ils ont réussi à la repousser de quelques jours. Désormais, ils réclament de pouvoir maintenir leur activité en privilégiant des tables à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Là encore, le gouvernement semble faire marche arrière.

L'exécutif se trouve aussi confronté à une colère du personnel médical. L'association des infirmiers et infirmières a lancé ce lundi une grève illimitée pour réclamer des embauches dans le milieu hospitalier afin de faire face à la pandémie. Alors que de plus en plus d'infirmiers sont placés en quarantaine en raison d'une exposition au virus, l'association met en garde contre un possible effondrement du système.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne