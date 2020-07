Irak: les autorités silencieuses sur la libération de l'Allemande Hella Mewis

La directrice allemande d'un centre culturel à Bagdad, Hella Mewis, enlevée cette semaine à Bagdad, a finalement été libérée. Ce sont les forces de sécurité irakiennes qui l’ont délivrée. Mais les autorités à Bagdad ne donnent aucun détail sur ses ravisseurs. Le militant des droits de l’homme irakien, Ali Al Mikdam, dénonce ce silence.

Publicité Lire la suite

Hella Mewis a été libérée et remise vendredi 24 juillet à son ambassade en Irak, après trois jours de captivité, ont indiqué les autorités des deux pays. La ressortissante allemande, qui travaille à Bagdad depuis 2013, avait pris fait et cause pour les manifestations antipouvoir déclenchées en Irak en octobre 2019. Des dizaines de militants ont disparu, plus ou moins brièvement, l'ONU accusant des « milices » de ces disparitions forcées.

On ignore toujours l'identité des ravisseurs et les raisons de l'enlèvement de Hella Mewis qui fait partie des rares Occidentaux vivant hors de la zone verte ultra-sécurisée de Bagdad, où siègent plusieurs missions diplomatiques.

La main du Hezbollah irakien

Le militant des droits de l’homme irakien, Ali Al Mikdam, contacté par RFI, se réjouit de la libération de son amie mais dénonce le silence de Bagdad. Selon lui, les responsables irakiens savent pertinemment qui se cache derrière les enlèvements des étrangers dans leur pays.

« La libération de Hella Mewis est une excellente nouvelle, affirme-t-il. Elle se porte bien et c’est l’essentiel. Mais le problème est que les autorités disent l’avoir délivrée sans révéler de détails supplémentaires. Il s’agit vraisemblablement d’un groupe armé qui détenait Hella. Mais de quel groupe armé parle-t-on ? En Irak, tout le monde le sait, il s’agit du Hezbollah irakien. C’est une milice chiite pro-Iran. C’est elle qui assassine les intellectuels irakiens, c’est elle aussi qui a enlevé les journalistes et les humanitaires français récemment. C’est elle également qui tuent les jeunes Irakiens du mouvement de protestation populaire. Le problème, c’est que le gouvernement irakien n’a ni la force ni le courage d’affronter cette milice. Elle bénéficie d’une impunité totale. Elle est plus puissante que l’État, le gouvernement et tous les services de sécurité irakiens réunis. »

Des médias locaux ont diffusé des images de vidéosurveillance de l'enlèvement de Hella Mewis prise en étau entre une berline noire et un pick-up blanc, un modèle utilisé par certaines forces de sécurité. Elle est forcée de descendre de son vélo par des hommes qui la poussent violemment à l'intérieur du pick-up.

Les policiers du commissariat à quelques mètres de là ne sont pas intervenus, a affirmé un responsable de la sécurité. Les autorités n'ont jamais arrêté ni accusé une quelconque partie dans les enlèvements de militants ces derniers mois dans un pays où les factions armées pro-iraniennes gagnent en influence.

► À lire aussi : Irak: les Brigades du Hezbollah cibles des forces américaines

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne