Israël: visite surprise du chef d'état-major américain sur fond de tensions régionales

Le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, a effectué vendredi 24 juillet une visite surprise en Israël pour y discuter de « l'Iran et des défis sécuritaires régionaux », selon l'armée israélienne.

De notre corresponsant à Jérusalem, Michel Paul.

Le général Mark Milley, lors d’une visite surprise en Israël, s'est entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Benny Gantz et des responsables de l’armée israélienne à un moment où la tension à la frontière nord d’Israël s’intensifie.

Lors de cette visite surprise, un message clair a été adressé : Israël est « prêt à tout scénario et à toute menace ». C’est ce qu’indique un communiqué du ministère israélien de la Défense qui précise également que la visite du général Milley souligne les liens étroits en matière sécuritaire entre Washington et l'État hébreu.

Les tensions montent après des incidents

Le contexte de cette visite suscite également l’intérêt. Elle intervient précisément au moment où Israël renforce son dispositif militaire à la frontière nord pour contrer une éventuelle riposte du Hezbollah et de forces pro-iraniennes après des incidents sur le territoire syrien qui ont provoqué la mort d’un militant de l’organisation chiite.

La nuit dernière, l’armée israélienne a visé des postes d'observation et des systèmes de collecte de renseignements situés dans des bases militaires syriennes après des tirs sur un drone israélien qui survolait la région. Ces derniers jours, les frappes nocturnes non revendiquées en Syrie se multiplient. Et il y a aussi ces explosions mystérieuses qui frappent des sites nucléaires iraniens. Un sujet sur lequel Israël préfère se montrer extrêmement discret.

