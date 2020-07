Coronavirus: l'épidémie progresse en Iran, le corps soignant gagné par la fatigue

L'Iran a rapporté 216 nouveaux morts dus au Covid-19 et 2 333 nouveaux cas de contaminations, alors que les autorités demandent à la population de respecter strictement les consignes de distanciation sociale et le port du masque pour arrêter la progression de l'épidémie.

Avec notre correspondant à Téhéran,Siavosh Ghazi

La reprise de l'épidémie inquiète de plus en plus les autorités iraniennes qui mettent en garde la population contre le non-respect des consignes de distanciation sociale. Tant que la population ne respecte pas les consignes et l'obligation du port du masque, la progression de l'épidémie va continuer, a déclaré le vice-ministre de la Santé.

Depuis plus de deux semaines, le nombre des morts et des contaminations esten progression. « Notre principale préoccupation est la fatigue et l'infection du corps médical », a déclaré la porte-parole du ministère de la Santé.

Situation inquiétante à Téhéran

Au total, plus de 5 000 membres du corps médical ont été contaminés depuis le début de l'épidémie et 140 d'entre eux ont perdu la vie. Les autorités ont imposé le port obligatoire du masque dans les administrations et les lieux fermés.

Douze provinces sont en situation rouge et treize autres en situation d'alerte, soit plus de 70% des provinces du pays. La situation à Téhéran ou encore à Mashhad est devenue particulièrement inquiétante.

Malgré cette situation, le président Hassan Rohani a annoncé que les cérémonies religieuses marquant le martyr de l'imam Hossein, le troisième successeur du prophète Mahomet selon les musulmans chiites, pouvaient se tenir. Ce qui a été critiqué par une partie des responsables politiques.

