Les Libanais de France solidaires avec leur pays d'origine

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu au Liban, la semaine dernière, alors que le pays traverse une crise économique et financière inédite. La diaspora suit, dans le monde entier, la descente aux enfers du pays. RFI est allée à la rencontre de Libanais de France qui tentent d’aider leurs proches.

Jean-Yves Le Drian a rencontré, ce 26 juillet, le président libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab. Il a réclamé des réformes urgentes, alors que Beyrouth est en négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) pour obtenir des aides. Depuis le printemps, l’économie nationale est au plus mal et le quotidien des Libanais devient impossible.

Près d’un Libanais sur deux vit aujourd’hui dans la pauvreté, selon les statistiques officielles, et plus d’un tiers de la population active est au chômage. En quelques mois, la monnaie nationale a perdu six fois sa valeur et les banques voient leurs réserves fondre pendant que les prix explosent.

De Paris, Georges Nasrallah échange quotidiennement avec ses parents, ses frères et ses sœurs : « Bien-sûr qu’ils ont des difficultés. Ils n’ont pas le droit de retirer leur propre argent. Dans les distributeurs, il est interdit de retirer plus de 200 dollars par semaine. Imaginez une famille de cinq ou six personnes, par exemple. Le loyer est de 200 dollars. Et le reste ? Manger, se nourrir, il y a l’école, tout ça… Ce n’est pas suffisant. Oui, bien-sûr qu’ils nous demandent de les aider financièrement ». Trois frères et cousins de Georges Nasrallah cumulent à présent deux emplois, un le jour, un la nuit, mais peinent toujours à gérer le quotidien.

Les transferts d'argent peu avantageux

May Chabene, à Paris depuis 30 ans, est, elle aussi, plus sollicitée que jamais par ses frères et sœurs restés au Liban. Alors elle les aide comme elle peut : « Argent ? Ce n’est pas facile. Si on leur envoie en euros ou en dollars, ce sera converti en livres libanaises et ils sont perdants à tous les coups. Quand je leur envoie par Western ou par banque, ils ne récupèrent pas tout. Mais quand ils ont besoin de médicaments, on leur envoie par l’intermédiaire d’une personne, un Libanais qui a de la place dans ses bagages… »

Les négociations entre Beyrouth et le FMI, qui doivent permettre de débloquer des aides, continuent d’achopper sur les réformes structurelles à mener, notamment sur le contrôle des dépenses publiques et de la corruption.

