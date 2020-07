Irak: des affrontements meurtriers à Bagdad entre manifestants et policiers

Un manifestant dans les rues de Bagdad défie les forces de l'ordre. Le 12 juilet 2020 REUTERS/Thaier al-Sudani

En Irak, des affrontements ont eu lieu la nuit du 26 au 27 juillet sur la place Tahrir au centre de Bagdad entre manifestants et forces de l'ordre, faisant au moins deux morts. Les manifestations en Irak avaient pris une ampleur inédite en octobre dernier et pendant plusieurs mois, avant de perdre en intensité en raison du coronavirus, des mesures de confinement, et d'un changement de gouvernement. Quelques dizaines de protestataires sont toutefois rester sur la place Tahrir.