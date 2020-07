Israël: nouvelle manifestation anti-Netanyahu sous la menace de l'extrême droite

Quelque 2 000 personnes ont à nouveau manifesté ce jeudi 30 juillet devant la résidence officielle du Premier ministre israélien à Jérusalem pour réclamer sa démission. Un rassemblement dans le calme mais marqué par la crainte d’affrontements : lors des dernières manifestations anti-Netanyahu, certains participants avaient été pris à partie par des hooligans soutenant le Premier ministre.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Ce jeudi soir, « La Familia », groupe de supporters de l’équipe de football de Jérusalem, avait appelé ses troupes à la mobilisation. Et c’était un motif d’inquiétude pour Eliad Shraga, président du Mouvement pour un gouvernement de qualité, l’une des organisations à l’origine de ces manifestations anti-Netanyahu.

« C’est vraiment une organisation d'extrême droite, souligne-t-il. Maintenant, malheureusement, ils vendent leurs services à Monsieur Netanyahu. Et c’est une organisation très violente. On a pu le voir dans les stades de football : ils y sont très violents. »

Après l’indignation provoquée par les images de manifestants roués de coups ou le visage en sang mardi soir, le chef de la police avait assuré que ses forces ne tolèreraient « aucune violence ». Mais la police a été accusée de laxisme à l’égard de ces groupes radicaux. Et Valérie Dahan, l’une des manifestantes, craignait que l’assurance ne soit pas sincère.

« Là, finalement, je vois que le dispositif de police est bien mis en place, note-t-elle. Mais avant d’arriver, j’ai eu peur qu’on ne soit pas assez protégés. »

« Je ne veux pas leur laisser ce plaisir-là »

Ce jeudi, deux mille personnes étaient rassemblées face à la résidence du Premier ministre. C'est moins que le jeudi d'avant. La peur a pu décourager certains, reconnaît le porte-parole des Drapeaux noirs, l’un des mouvements organisateurs. Mais Valérie Dahan, elle, trouvait essentiel de vaincre ses craintes.

« Je me suis vraiment dit au fond de moi : "si je n’y vais pas à cause de ça, ils auront gagné", confie-t-elle. Je pense qu’ils veulent faire régner la peur et que moins de gens viennent. Je ne veux pas leur laisser ce plaisir-là, de se dire: "Grâce à nous, il y a mille personnes de moins qui sont venues." »

Le rassemblement de jeudi dernier était plus grand mais les manifestations se poursuivent. Après les discours sur une petite estrade installée près de l’entrée de la résidence, les manifestants dansent au milieu de la rue. pic.twitter.com/R1YsNFyVCn Guilhem Delteil (@GuilhemDelteil) July 30, 2020

« La Familia » s’est rassemblé à quelques centaines de mètres de la résidence officielle du Premier ministre, mais son cortège n’a pas pu rejoindre la manifestation de ses adversaires politiques. Après le rassemblement, la police a annoncé l’arrestation de 16 membres de « La Familia » pour « troubles à l’ordre public et violence sur officiers de police ».

► À lire aussi : Israël: des manifestants anti-Netanyahu attaqués à Tel-Aviv

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne