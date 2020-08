La Mecque: pèlerinage a minima à cause du Covid-19

A Mina, près de la ville sainte de La Mecque, Arabie saoudite le 1er août 2020. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

RFI

Le grand pèlerinage des Musulmans, le Hajj, débute à La Mecque dans un contexte inédit. Alors que le rassemblement religieux avait réuni l'année dernière 2,5 millions de fidèles - venus pour leur grande majorité de l'étranger - seuls les fidèles vivant en Arabie saoudite y participeront cette année avec 70% d'étrangers et 30% de Saoudiens. En cause, la pandémie du nouveau coronavirus car l‘Arabie saoudite est le pays arabe du Golfe le plus touché par la maladie.