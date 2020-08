Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu part en guerre contre les médias

Benjamin Netanyahu, le 14 juin 2020. Sebastian Scheiner/Pool via REUTERS

Benyamin Netanyahu accuse les médias de prendre fait et cause pour les manifestants qui réclament sa démission. Et les compare par la même occasion aux médias nord-coréens. Netanyahu accuse également les médias « d’ignorer la nature violente des mouvements de protestation et les appels lancés à assassiner le Premier ministre et sa famille ». Depuis près de deux mois, les manifestations se multiplient notamment face à la résidence du Premier ministre à Jérusalem et ont pris à plusieurs reprises une tournure violente.