Liban: Charbel Wehbé nommé ministre des Affaires étrangères

Le conseiller diplomatique du président libanais Michel Aoun, Charbel Wehbé, a été nommé lundi ministre des Affaires étrangères après la démission de Nassif Hitti, qui a expliqué sa décision par l'absence de volonté politique de réforme alors que le pays traverse la pire crise économique de son histoire.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Moins de six heures après la démission du chef de la diplomatie libanaise Nassif Hitti, le président de la République Michel Aoun lui a trouvé un successeur. La rapidité avec laquelle le nouveau ministre des Affaires étrangères Charbel Wehbé a été nommé dénote une volonté des dirigeants d’absorber autant que possible le choc provoqué par le départ de Nassif Hitti, qui fragilise le gouvernement de Hassane Diab, déjà confronté à d’importants défis économiques, politiques et sanitaires.

Ce n’est pas la démission de Nassif Hitti en tant que telle qui est grave mais les raisons qui l’ont poussé à claquer la porte. L’ancien chef de la diplomatie a justifié sa décision par « l'absence de volonté effective de réaliser une réforme structurelle et globale voulue par les Libanais et la communauté internationale ».

Nassif Hitti a dit avoir trouvé pendant l’exercice de ses fonctions « plusieurs patrons et des intérêts contradictoires ». « S'ils ne s'entendent pas pour sauver le peuple libanais, le navire coulera avec tout le monde dessus », a-t-il prévenu.

Des divergences étaient apparues entre l’ex-ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre Hassane Diab, qui avait critiqué le chef de la diplomatie française Jean-Yves le Drian à l’issue de sa visite au Liban le 23 juillet.

