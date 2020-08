Beyrouth: au moins 21 Français blessés, le parquet de Paris ouvre une enquête

Le bilan s'alourdit, au Liban, au lendemain de la double explosion qui a ravagé la capitale Beyrouth. On dénombre 113 morts, des dizaines de disparus et au moins 4 000 blessés. Au moins 21 Français ont été blessés. La justice française a annoncé ce mercredi l'ouverture d'une enquête pour « blessures involontaires ».

Publicité Lire la suite

« Un premier décompte permet d'identifier 21 personnes de nationalité française blessées dans l'explosion », a indiqué le parquet de Paris dans un communiqué.

L'enquête a été ouverte par le pôle accidents collectifs du parquet de Paris, au titre de sa compétence en matière de faits commis à l'étranger quand des Français figurent parmi les victimes. Les investigations sont confiées à la direction générale de la gendarmerie nationale.

Jeudi, Emmanuel Macron doit se rendre à Beyrouth où il rencontrera son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab, au moment où la France a affiché sa solidarité et envoyé des personnels et du matériel pour venir en aide aux autorités libanaises.

Les deux énormes explosions de mardi ont provoqué des scènes de dévastation et de panique à Beyrouth, déclarée ville « sinistrée ».

Le gouvernement libanais a pointé du doigt une cargaison de nitrate d'ammonium stockée « sans mesures de précaution » dans le port.

► À lire aussi : Explosions à Beyrouth: «Il y a des responsables, il y a certaines négligences»

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne