La solidarité s'organise entre Libanais pour venir en aide aux sinistrés de Beyrouth

L'aide internationale commence à arriver au Liban, deux jours après les gigantesques explosions qui ont fait plus de 100 morts et des milliers de blessés. Le président Emmanuel Macron est ce jeudi à Beyrouth, il rencontre son homologue libanais Michel Aoun et le Premier ministre Hassan Diab. La France a confirmé l'envoi de trois avions militaires d'assistance. En parallèle, la solidarité s'organise entre Libanais pour venir en aide aux centaines de milliers de sinistrés.

Rues jonchées de débris, immeubles en ruines, des quartiers entiers ont été dévastés. De nombreux jeunes se mobilisent pour aider au déblaiement ou pour distribuer des repas. Fouad Abou Nader a redirigé les forces de son association caritative, Nouress, vers ceux qui ont tout perdu. Monte Carlo Doualiya l'a joint à Beyrouth. « Nous apportons une aide alimentaire d’urgence afin que les sinistrés puissent se restaurer pendant les premiers jours. Ensuite, on s’occupe de ceux qui ont perdu leur logement. On se coordonne avec les autorités afin de les héberger dans des écoles et d’autres endroits. Notre association dispose de bus et on transporte les familles dans des abris sûrs. »

Car l'urgence est d'abord de trouver un toit pour la nuit. Sur les réseaux sociaux, des centaines de particuliers proposent aussi des hébergements. Installé à Montréal, Mohammed El Najar, un jeune libano-canadien, organise par exemple l'accueil de sinistrés dans une maison familiale inoccupée à Beyrouth. « C'est une très grande maison, dit-il, donc on peut accueillir entre 10 et 12 familles. Pour l'instant j'ai trois familles exactement. Moi je ne peux pas avoir l'esprit tranquille et savoir que mon peuple a mal. On ne dort pas bien quand eux ils dorment pas bien. »

Selon le gouverneur de Beyrouth, jusqu'à 300 000 personnes ont perdu leur logement suite aux explosions.

