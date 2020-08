À Beyrouth, Emmanuel Macron appelle les dirigeants libanais à des réformes

Après la double explosion qui a ravagé une partie de la capitale libanaise le mardi 4 août, le président français a annoncé jeudi, à son arrivée à Beyrouth, qu'il voulait « organiser l'aide internationale » pour le Liban. Il a appelé dans le même temps les dirigeants libanais à des réformes sans plus tarder.

Publicité Lire la suite

« Nous aiderons à organiser dans les prochains jours des soutiens supplémentaires au niveau français, au niveau européen », a déclaré ce jeudi Emmanuel Macron, accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Beyrouth par le président Michel Aoun. La France a déjà envoyé des secouristes et des médicaments.

« Je souhaite organiser la coopération européenne et plus largement la coopération internationale », a ajouté le président français, premier chef d'État étranger à se rendre au Liban après les explosions qui ont ravagé des pans entiers de la capitale libanaise, faisant au moins 137 morts et 5 000 blessés.

►À lire: Explosions à Beyrouth: la communauté internationale propose son aide au Liban

Entreprendre les réformes exigées par la communauté internationale

Emmanuel Macron doit rencontrer les principaux dirigeants libanais au cours de sa visite d'une journée et les a appelés à entreprendre sans plus tarder les réformes exigées par la communauté internationale. « Aujourd'hui, la priorité, c'est l'aide, le soutien à la population sans condition. Mais il y a l'exigence que la France porte depuis des mois, des années, de réformes indispensables dans certains secteurs .» Emmanuel Macron a notamment cité le secteur de l’électricité. « Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer », a-t-il averti.

Le président français a également indiqué qu'il souhaitait avoir « un dialogue de vérité » avec les responsables libanais, « car au-delà de l'explosion, nous savons que la crise ici est grave, elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place ». Emmanuel Macron compte également proposer « un nouveau pacte politique » aux responsables libanais.

Mardi, des explosions provoquées selon les autorités par 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt ont rasé quasi entièrement le port de Beyrouth, provoquant d'importants dommages dans la capitale. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, mais un colonel de la sécurité civile française, engagé dans les recherches de disparus au port de Beyrouth, a estimé ce jeudi qu'il y avait encore de « bons espoirs » de retrouver « des personnes vivantes ».

La colère des Libanais est d'autant plus grande que la cargaison de nitrate d'ammonium, une substance hautement inflammable, se trouvait au port depuis six années, « sans mesures de précaution » de l'aveu même du Premier ministre libanais.

(Avec AFP)

■ France-Liban : une relation particulière

Moins de 48 heures après la dramatique et meurtrière double explosion qui a ravagé Beyrouth, le président français Emmanuel Macron est donc arrivé ce jeudi dans la capitale libanaise pour témoigner de la solidarité de la France, et même d'une relation particulière entre les deux pays.

Le Liban a été placé sous mandat français avant son indépendance en 1943, mais les deux pays partagent bien plus que ce chapitre historique. Il y a la francophonie toujours présente au Liban - même si elle est en recul - mais surtout le Liban est l'un des pays du Moyen-Orient où la France estime pouvoir être entendue.

Cela dit, la France n'entretient pas les mêmes relations avec tous les acteurs politiques libanais. La relation est ainsi distante et parfois méfiante avec le Hezbollah pro-iranien dont la branche armée est considérée comme « terroriste » par l'Union européenne. Les liens sont en revanche beaucoup plus forts avec les partis politiques chrétiens, druzes ou sunnites. On se souvient de l'amitié affichée entre Jacques Chirac et l'ancien Premier ministre sunnite Rafic Hariri, assassiné à Beyrouth il y a quinze ans.

La France assure qu'elle est attachée à l'indépendance du Liban et aussi à son sauvetage économique. En décembre dernier, c'est à Paris qu'a eu lieu une réunion d'urgence de plusieurs pays et organisations internationales disposés à aider le Liban, à condition que ce dernier accepte des réformes économiques et politiques. C'est ce message que le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a porté à Beyrouth fin juillet et ce qu'Emmanuel Macron a réaffirmé ce jeudi à sa descente d'avion.

►À lire: Liban: des réformes attendues «depuis trop longtemps», selon Jean-Yves Le Drian

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne