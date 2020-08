Liban: le gouvernement déclare l'état d'urgence pour deux semaines

Le 6 août 2020: le port de Beyrouth dévasté par l'explosion du 4 août. REUTERS/Issam Abdallah

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Liban, le bilan de la double explosion qui a dévasté la capitale Beyrouth mardi 4 août s’est encore alourdi, s’élevant désormais à 135 morts et plus de 5000 blessés. Le gouvernement libanais a décrété l’état d’urgence pour deux semaines dans la capitale, où doit atterrir ce jeudi 6 août le président français Emmanuel Macron pour exprimer le soutien et la solidarité de la France.