Explosions à Beyrouth: 16 fonctionnaires du port mis en détention

Plusieurs personnes ont été arrêtées à Beyrouth après l'explosion qui a fait plus de 137 morts et 5 000 blessés. Toutes sont en lien avec le port de la capitale libanaise

Beaucoup de libanais attribuent cette explosion au laxisme de la classe politique et à sa mauvaise gestion du port et des matières qui y étaient stockées comme ces milliers de tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé !

16 fonctionnaires du port de Beyrouth et des autorités douanières ont été placés en détention, sans que l'on sache la date exacte de leur arrestation. Il s'agit de responsables portuaire et de certains chefs de chantiers qui avait effectué des travaux dans le hangar numéro 12, celui qui a explosé.

Réformer les institutions

Ces arrestations sont un signal fort envoyé au peuple libanais qui attend bien sûr, que des comptes soient rendus et que les responsables de cette catastrophe soient identifiés et jugés. Tous espèrent que cette fois ci la classe politique n’enterrera pas l'affaire. Et nombreux sont les libanais à espérer que cette nouvelle crise fera prendre conscience de l'urgence qu'il y a à réformer les institutions politiques du pays, jugées corrompues et incompétentes.

En visite à Beyrouth, le président français Emmanuel Macron a réclamé jeudi une enquête internationale sur ce drame et appelé à un « profond changement » de la part des dirigeants libanais, accusés d'incompétence et de corruption par une population en colère.

