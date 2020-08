La classe politique française divisée sur le message d'Emmanuel Macron aux Libanais

Le président français Emmanuel Macron dans une rue dévastée de Beyrouth, le 6 août 2020. Thibault Camus / POOL / AFP

Un « profond changement » et des « réformes », voilà ce qu'a demandé Emmanuel Macron au gouvernement libanais. Le président français s'est rendu à Beyrouth ce jeudi 6 août, deux jours après la double explosion qui a détruit une partie de la ville et fait 137 morts et 5 000 blessés. Le ton ferme et l'attitude d'Emmanuel Macron ont été dénoncés par une partie de la classe politique française.