Coronavirus: comment l'OMS gère l'urgence depuis son centre opérationnel à Dubaï

Selon l'OMS, la demande mondiale a dépassé la capacité du secteur manufacturier à produire les équipements de protection contre le Covid-19 (illustration). Karim SAHIB / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 continue de progresser. Pour répondre à l‘urgence, le centre opérationnel et logistique de l‘OMS expédie quasi-quotidiennement des fournitures médicales aux pays les plus affectés par la maladie. En tête des bénéficiaires, le Yémen, l‘Afghanistan, la Syrie and ou encore la Libye. Mais ce centre basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, assiste le monde entier. Plus de 100 pays ont déjà bénéficié d‘une aide humanitaire depuis le début de la crise sanitaire.