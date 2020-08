Liban: un deuxième ministre démissionne, nouveaux heurts à Beyrouth

Après la manifestation qui a eu lieu samedi 8 août dans le centre-ville de Beyrouth et qui a rassemblé des milliers de protestataires dans un climat de très forte tension, des centaines de Libanais sont à nouveau descendus dans la rue dimanche 9 août pour crier leur colère contre la classe politique, après la double explosion qui a ravagé la ville. Deux ministres ont démissionné dimanche, et d'autres pourraient suivre.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Beyrouth, Pierre Olivier

Dimanche 9 août, en fin de journée et pour le deuxième soir consécutif, les abords de la place des Martyrs de Beyrouth ont été le théâtre d'affrontements entre quelques centaines de manifestants et les forces de l'ordre. Selon la chaîne de télévision locale LBCI, un policier en civil a tiré à plusieurs reprises avec un fusil d'assaut, sans faire de victime.

► À lire aussi : Liban: la communauté internationale s'accorde sur une aide de plus de 250 millions d'euros

Vers une démission collective des ministres ?

Depuis l'explosion meurtrière de mardi 4 août, la rue tient pour responsable les dirigeants de la classe politique du Liban et demande qu'ils laissent leur place. Au cours de ces derniers jours, sept députés ont démissionné. Et ce dimanche, la ministre de l'Information, Manal Abdel Samad, et le ministre de l'Environnement et du développement durable, Damianos Kattar, ont rendu leurs sièges.

« Je m'excuse auprès des Libanais, nous n'avons pu répondre à leurs attentes », a déclaré Mme Manal Abdel Samad dimanche devant la presse au moment de l'annonce de sa démission. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Environnement et du développement administratif, Damianos Kattar, annonçait lui aussi son départ du gouvernement « face à l'énorme catastrophe (...) et (...) un régime stérile qui a raté de nombreuses opportunités ».

Plusieurs médias libanais rapportent que d'autres ministres pourraient suivre leur exemple. Certains vont même jusqu'à évoquer une démission collective qui pourrait avoir lieu après le Conseil des ministres prévu à 14 heures ce lundi 10 août.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne