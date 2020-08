Explosions à Beyrouth: la ministre de l'Information démissionne, premier départ du gouvernement

Dalati Nohra/Handout via REUTERS

La ministre de l’Information libanaise, Manal Abdel Samad, a démissionné ce dimanche 9 août. C’est la première démission après l’explosion meurtrière qui a ravagé le port de Beyrouth mardi et la manifestation anti-gouvernementale qui a réuni des milliers de personnes samedi.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Au Liban, la colère de la population et la méfiance d'une partie de la classe politique grandissent à l'égard du gouvernement. Au lendemain d’une manifestation qui a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de Beyrouth, la ministre de l’Information libanaise, Manal Abdel Samad, a annoncé sa démission.

« Je présente mes excuses au peuple libanais car nous n'avons pas réussi à répondre à ses attentes », a-t-elle déclaré lors d’une allocution télévisée. Elle explique sa démission par le fait que le changement souhaité pas les Libanais n'est toujours pas à portée de main et la réalité n'est pas à la hauteur des aspirations.

Considérée comme proche du leader druze Walid Joumblatt, Manal Abdel Samad a appelé à la tenue d'élections législatives et à une enquête internationale sur la double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth. Le dernier bilan fait état de 158 morts et plus de 6 000 blessés.

Organisation de législatives anticipées

Elle envisageait de proposer en Conseil des ministres une telle démarche mais celle-ci a été rejetée par le président de la République Michel Aoun, qui y voit une atteinte à la souveraineté nationale. La démission de Manal Abdel Samad fragilise ainsi le gouvernement de Hassan Diab qui doit faire face à la colère de la rue et de l'opposition.

Pour tenter d'apaiser la colère de la rue, le Premier ministre contesté Hassan Diab a annoncé la veille qu'il proposerait des législatives anticipées. Il s'est également dit prêt à rester au pouvoir « pendant deux mois », le temps que les forces politiques s'entendent.

