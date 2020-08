Explosion à Beyrouth: les enfants des disparus entre espoir et colère

Six jours après l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium à Beyrouth qui a causé au moins 158 morts et 6 000 blessés, il y a désormais « peu d'espoir de retrouver des survivants au port », a prévenu l'armée ce dimanche soir 9 août. Pourtant, une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues. Leurs proches accusent le gouvernement libanais de ne pas avoir engagé les opérations de secours assez vite.

Avec notre envoyé spécial à Beyrouth, Pierre Olivier

Depuis six jours maintenant, Elie Hasrouty et sa soeur Tatiana sont sans nouvelle de leur père. Il travaillait au silo à grain du port de Beyrouth. « On est bien sûr qu'il était là-bas car on a parlé avec ses collègues de travail. Ils nous ont assuré qu'il était là-bas sous les décombres. »

Ce dimanche, l'armée a prévenu que les chances de retrouver des survivants étaient désormais faibles. Après plusieurs jours « d'opérations de recherche et de sauvetage, nous pouvons dire que nous avons fini la première phase, celle offrant la possibilité de retrouver des gens vivants », a indiqué le colonel Roger Khouri, à la tête du régiment du génie militaire, lors d'une conférence de presse.

Selon le colonel, « les équipes qui travaillaient à la recherche des survivants considèrent leur travail fini. D'autres équipes vont continuer à participer avec nous aux opérations d'évacuation des décombres et aux opérations de recherche » de corps.

L'attentisme du gouvernement

Tatiana Hasrouty, 19 ans, accuse le gouvernement libanais d'avoir attendu 40 heures avant de lancer les recherches. « Je suis en colère, dit-elle, car 40 heures ont passé et personne n'est allé fouiller pour mon père et ses collègues de travail. Le gouvernement a attendu l'aide étrangère, de la France, de la Russie et de tous les autres pays pour agir. S'il avait commencé à travailler dès mardi, je crois que maintenant, il y aurait plus de survivants. »

Chaque heure qui passe semble interminable et apporte son lot de tristesse. Malgré tout, Elie Hasrouty veut encore croire à un miracle : « On vit dans l'espoir d'avoir notre père avec nous. On n'est pas certain de son destin. C'est pourquoi il faut faire tout ce qu'on peut pour notre père et ses collègues. »

Pas de victimes retrouvées vivantes

Depuis le début des recherches, aucun survivant n'a encore été exhumé des décombres du port. « Nous avons travaillé d'abord sur renseignement pour tenter d'accéder à la salle de commande des silos » céréaliers, jouxtant le point d'explosion, où les secouristes espéraient retrouver une dizaine de victimes, peut-être emmurées, a indiqué le colonel Vincent Tissier, chef de l'équipe de la sécurité civile française, lors de la conférence de presse de ce dimanche.

« Nous avons travaillé 48 heures non-stop [...]. Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé de victimes vivantes », a-t-il précisé, ajoutant que cinq corps avaient été sortis des décombres en coopération avec d'autres équipes.

Une vingtaine de personnes toujours portées disparues

La déflagration mardi d'une violence inouïe a été causée, selon les autorités, par 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées depuis six ans au port de Beyrouth "sans mesures de précaution" de l'aveu même du Premier ministre Hassan Diab. Elle a provoqué un cratère de 43 mètres de profondeur, d'après une source de sécurité.

Le drame a fait au moins 158 morts et 6 000 blessés, selon le bilan officiel. Une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues, d'après le ministère de la Santé.

