Reportage

Explosion à Beyrouth: une foule en pleurs et en colère rend hommage aux victimes

Des manifestants agitent des drapeaux libanais près du site de l'explosion dans la zone portuaire de Beyrouth, le 11 août 2020. REUTERS/Goran Tomasevic

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il y a une semaine jour pour jour, une double explosion sur le port de Beyrouth endeuillait la capitale libanaise. Au moins 171 personnes ont trouvé la mort, plus de 6 000 ont été blessées et environ 300 000 sont désormais sans abri. Une cérémonie d'hommage aux victimes a eu lieu mardi en fin d'après-midi à côté du port de Beyrouth. Une cérémonie entre hommage et revendications politiques.