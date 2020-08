Liban: «On n’est pas près d’avoir un nouveau gouvernement à Beyrouth»

Hassan Diab a reconnu ce lundi que la corruption avait conduit au drame du port de Beyrouth la semaine dernière. Sa démission, l'avenir du Liban et le Hezbollah, RFI a interrogé Aurélie Daher, chercheuse et enseignante à Paris-Dauphine et Science Po, auteure de l’ouvrage « Hezbollah, mobilisation et pouvoir ».

RFI : Hassan Diab se confesse, selon vous, ou il tente d'apaiser la rue en reprenant sa principale critique, la corruption de la classe politique libanaise ?

Aurélie Daher : Non. Ce qu’il fait, c’est qu’il règle ses comptes parce qu’il y a une chose qu’on n’a pas voulu voir en Occident, c'est qu'on a mis dans le même sac le gouvernement et la classe politique. C’est la classe politique et j’entends par là les leaders communautaires traditionnels, chefs de guerre hérités de la guerre civile, etc., qui ont formé ce gouvernement. Pour autant, ce qu’on n’a pas voulu voir, c’est qu’il y avait de l’eau dans le gaz déjà depuis un moment entre le gouvernement et la classe politique, notamment autour de ces « drafts » qui n’ont pas arrêté d’aller et venir entre le gouvernement le FMI (Fonds monétaire international). Le gouvernement, à plusieurs reprises, était proche d’arriver à un accord avec le FMI et la classe politique, de mèche avec le système bancaire, refusant catégoriquement de faire trop de concessions au FMI, a régulièrement saboté le travail du gouvernement. Et puis, dernièrement, ce qu’on a vu, c’est qu’il y a une pression de la part de la classe politique pour faire démissionner plusieurs membres du gouvernement. Il était question de faire passer le gouvernement en session parlementaire dès jeudi. Hassan Diab a bien compris qu’à travers cette session, il était prévu de le faire tomber. Il a tout simplement pris les devants. Il a démissionné ce lundi et a réglé ses comptes.

Maintenant que le gouvernement a démissionné, quels sont les scenarii que vous envisagez pour le Liban. On entend beaucoup de critiques, notamment sur le confessionnalisme libanais. Est-ce qu’on approche de la fin d’un système qui parait éculé aujourd’hui ?

Pas du tout, à mon grand regret. Voilà vers quoi on se dirige. Nous avions là sur les bras une crise socio-économique extrêmement profonde. Nous avons eu une catastrophe humanitaire ce mardi 4 août, maintenant nous allons avoir un blocage politique et institutionnel durable. Pour une raison qui est très simple, c’est que déjà il va falloir trouver un « Premier ministrable ». Or nous avons déjà vu ce que cela a donné au mois d’octobre dernier, lorsque M.Hariri qui était Premier ministre a dit qu’il fallait lui trouver un successeur. Constitutionnellement au Liban, le Premier ministre doit être sunnite. Or tous les premiers ministrables sunnites à l’heure actuelle font tous partis du réseau Hariri, qui est un réseau honni par l’opposition. L’opposition ne veut plus en entendre parler. Donc il va falloir trouver quelqu’un qui va pouvoir prendre le job. Ensuite, il va falloir trouver des gens qui sont à la fois compétents, droits dans leurs bottes, et qui seraient en même temps agréés par la classe politique qui, elle, ne fonctionne que par clientélisme communautaire. Il va falloir préserver les équilibres communautaires, c’est-à-dire qu’il ne faudrait pas qu’il y ait plus de ministres de telle confession que de telle autre confession. Vous imaginez le casse-tête chinois. On n’est pas près d’avoir un nouveau gouvernement à Beyrouth.

RFI : Concernant le Hezbollah, le puissant groupe pro-iranien. Va-t-il tenter de récupérer la crise ? Quel rôle peut-il jouer ces prochains jours, ces prochaines semaines ?

Pour l’instant, il y a une chose à laquelle le Hezbollah tient plus que tout en politique intérieure, c’est la stabilité et notamment la stabilité sécuritaire. C’est très important pour le Hezbollah que ça ne dégénère pas sur le terrain. D’ailleurs il y a eu des échos très clairs qui viennent de Beyrouth et qui disent que le Hezbollah est plutôt dans une logique de compromis. Quand il y a eu les discussions et que M. Macron a réuni tous les leaders communautaires, le Hezbollah a donné son aval à éventuellement l’idée d’un gouvernement d’union nationale et partant pour que l’on fasse intervenir le FMI. Donc, ce n’est pas nécessairement le Hezbollah qui sera le plus gros trublion de l’équipe.

