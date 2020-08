Beyrouth: dans les hôpitaux, on craint une pénurie de matériel et de médicaments

Selon l'OMS près de la moitié des 55 hôpitaux de Beyrouth sont hors service suite à l'explosion. Plusieurs dizaines de tonnes d'aide humanitaire française doivent arriver à bord du porte-hélicoptères Tonnerre. En attendant l'aide internationale, le système de santé de Beyrouth traverse des heures difficiles et les médecins s'inquiètent de pénuries de matériel médical et de médicaments.

Publicité Lire la suite

Avec nos envoyés spéciaux à Beyrouth, Pierre Olivier et Julien Boileau

Le petit hôpital Haroun, relativement épargné par l'explosion, a accueilli plusieurs centaines de blessés, comme Mohamad, un Syrien de 47 ans.

« J'ai reçu un coup dans le crâne, explique-t-il. J'avais plusieurs contusions. La plus importante était dans les poumons. On les a traités en premier, puis on a opéré mon crâne. »

► À lire aussi : Beyrouth: «C’était comme un hôpital en état de démolition qui continuait à travailler»

On estime que plus de 6 000 blessés ont dû être pris en charge par les hôpitaux. Mais c'est maintenant la crainte d'une pénurie de médicaments qui inquiète Islemane Haroun, le président du syndicat des hôpitaux du Liban.

« Nous avons des difficultés de fonctionnement à cause du manque de dispositifs médicaux plus que des dégâts matériels dus à l'explosion », précise-t-il.

Si le système peut encore tenir quelques semaines, l'avenir à plus long terme pose question.

« Le problème du système de santé au Liban, et à juste titre les hôpitaux, c'est l'approvisionnement dans quelques mois. C'est çà. Donc on va palier à ce problème là d'ici une bonne semaine et il faut prévoir quand même comment s'approvisionner après pour les trois, quatre, six mois à venir », explique Antoine Zoghby, président de la Croix-Rouge libanaise.

Plusieurs tonnes de matériel médical ont été acheminées au Liban par l'aide internationale, l'armée devrait les distribuer d'ici une semaine.

► À lire aussi : Liban: la communauté internationale s'accorde sur une aide de plus de 250 millions d'euros

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne