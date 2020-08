La Jordanie ferme sa frontière avec la Syrie après un retour du coronavirus

Les camions transportant des marchandises entre les deux pays ne peuvent plus transiter suite à une décision prise par le gouvernement jordanien ce jeudi. C’est une petite augmentation du nombre de nouveaux malades du coronavirus dans le nord du pays, une région frontalière de la Syrie qui a entraîné la décision.

Avec notre correspondant à Amman, Jérôme Boruszewski

La fermeture de la frontière est complète et pour une semaine. Désormais, les marchandises ne peuvent plus circuler entre la Jordanie et la Syrie et tout le personnel du poste frontière de Jaber, côté jordanien, doit être placé en quarantaine.

Cela fait déjà cinq mois que les personnes ne peuvent plus franchir la frontière qui sépare la Jordanie de la Syrie. Les chauffeurs de camions pouvaient tout de même la traverser, mais devaient toutefois subir un test de dépistage du coronavirus.

53 nouveaux cas en 6 jours

Cette décision montre une nouvelle fois que la Jordanie prend des mesures extrêmement strictes, dès que la situation épidémiologique se détériore légèrement. En effet, ces six derniers jours, la Jordanie a enregistré cinquante-trois nouveaux malades du Covid-19 après une longue période sans nouveau cas. Les autorités jordaniennes ont indiqué que l’évolution de la situation jusqu’à ce week-end serait observée de près afin de décider de l’imposition, éventuellement, de nouvelles mesures de confinement.

Au printemps, la Jordanie avait connu des épisodes de couvre-feu total, avec interdiction absolue de sortir de chez soi même pour se ravitailler.

L’aéroport international d’Amman devait rouvrir mercredi 12 août avec quelques vols vers l’Italie et le Canada, mais la veille, les autorités ont annoncé le report de la mesure alors qu’à cette période, aucun nouveau malade n’était enregistré en Jordanie.

