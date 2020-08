Accord de paix entre Israël et les Émirats: la Palestine se sent «trahie»

Le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a évoqué une «trahison pour Jérusalem et la cause palestinienne» après la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis.

L'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, conclu ce jeudi soir, n'a pas tardé à faire réagir les Palestiniens. En Cisjordanie, plus que la surprise ou l'incompréhension, c'est surtout la colère qui domine.

De notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Si Ramallah ne semble pas plus agité que d’habitude, dans les cafés, les restaurants, la normalisation des relation entre Israël et les Émirats arabe unis est le sujet de toutes les conversations.

« Il y a évidemment de la colère, mais plus encore, on se sent trahi par les Émirats arabes Unis même si on savait depuis longtemps qu’ils normalisaient leurs relations avec Israël. Et ce peu à peu depuis des années. (...) Les Palestiniens n'ont pas été consultés. Et ils tournent à leur avantage le fait de stopper l’annexion israélienne ou du moins la suspendre. C’est une insulte à toute personne intelligente dans le monde arabe », témoigne cette jeune Palestinienne, peu après avoir appris la nouvelle.

« Une trahison »

Sur les réseaux sociaux, les réactions s’enchainent. Mahmoud Abbas, de son coté, a aussitôt convoqué la direction de l’Autorité Palestinienne. « C’est une trahison pour Jérusalem et la cause palestinienne », précise-t-il dans un communiqué.

Le président palestinien a appelé à une réunion d'urgence la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Il a convoqué immédiatement l’ambassadeur palestinien à Abu Dabi.

Pour Le Hamas, au pouvoir dans le Bande de Gaza, cette normalisation se fait au dépend des Palestiniens. Et même si les relations entre les factions ne sont pas au beaux fixe, tous s’accordent cette fois sur le fait « que tous les pans de la société palestinienne s’unissent pour rejeter la normalisation ».

