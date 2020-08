Les colons israéliens dénoncent l'abandon de l'annexion d'une partie de la Cisjordanie

C'est l'une des conséquences de l'accord annoncé jeudi entre Israël et les Emirats arabes unis en vue d'une normalisation de leurs relations : le gouvernement israélien renonce à annexer certains pans de la Cisjordanie, conformément à une promesse de campagne de Benyamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien assure qu'il s'agit d'une « pause temporaire » uniquement, qu'il reste mobilisé en faveur de cette annexion. Mais ce revirement est source de déception pour les colons israéliens.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

En Israël, rares sont les voix pour critiquer l'annonce de cet accord en vue d'une normalisation des relations avec un pays arabe. Dans les colonies, les habitants saluent aussi ce succès diplomatique de Benyamin Netanyahu. Mais cela n'empêche pas une amertume, voire une rancœur, de certains électeurs de droite.

Comme en témoigne un habitant d'Otniel, une petite colonie au sud d'Hébron. « Je suis très déçu par le Premier ministre Netanyahu, confie-t-il. Je pense que quoi qu'en disent les Etats-Unis ou qui que ce soit, Israël doit appliquer sa souveraineté immédiatement. »

Pour Dan Bismuth, le renoncement de Benyamin Netanyahu sur l'annexion marque même un point de rupture. Il est le directeur de cabinet du président du conseil régional de Samarie, une collectivité territoriale israélienne du nord de la Cisjordanie, appelée Judée-Samarie par les Israéliens. « Je pense que M. Netanyahu n'est plus un homme de droite, il est un homme du centre-gauche. C'est dommage. Et peut-être est-il temps de tirer sa révérence », affirme-t-il.

La déception est partagée aussi par Aron Katsof, qui habite à l'est de Ramallah. Mais ce vigneron juge qu'il faut savoir se montrer patient : « La souveraineté israélienne en Judée Samarie où je vis, c'est un fait. Et cela va se produire de facto. Même si on ne le fait pas techniquement maintenant. Il y a 400 000 ou 500 000 citoyens israéliens qui vivent ici. Cela va arriver. »

Aron Katsof dit ne pas savoir s'il peut encore faire confiance à Benyamin Netanyahu pour annexer les colonies. « Mais, juge-t-il, il reste notre meilleure option pour l'instant. »

