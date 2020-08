Les pays arabes divisés face à l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis

Protestations à Gaza, le 14 août, contre l'accord de paix entre Israël et les Émirats. REUTERS/Mohammed Salem

Texte par : RFI

La normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël est une première entre une monarchie arabe du Golfe et l'État hébreu. Ce tournant, parrainé par les États-Unis, est considéré comme une « trahison » par l'Autorité palestinienne et il divise les pays de la région.