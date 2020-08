Téhéran jubile après le rejet de la résolution américaine sur l'embargo sur les armes

Official Presidential website/Handout via REUTERS

Le Conseil de sécurité des Nations unies a rejeté, vendredi 14 août, la résolution proposée par les Etats-Unis pour prolonger l'embargo sur les armes en Iran. Une décision perçue, à Téhéran, comme une large victoire face à l'ennemi américain.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

« C'est un échec historique » des États-Unis, ont affirmé les responsables iraniens et les journaux du pays. En effet, sur les quinze membres du Conseil de sécurité des Nations unies, seule la petite République dominicaine a voté en faveur de cette résolution, qui visait à prolonger les sanctions contre les achats et les ventes d'armes par l'Iran. Cet embargo prend fin en octobre 2020, comme le prévoit l'accord nucléaire de 2015.

Des pays européens membres du Conseil de sécurité, comme la France ou le Royaume-Uni, se sont abstenus. La Russie et la Chine, alliées de l'Iran, n'ont même pas eu besoin d'utiliser leur droit de veto pour rejeter la résolution américaine vendredi 14 août.

L’Iran se détourne de l’Europe et des Etats-Unis et regarde vers l’Asie

À partir d'octobre, l'Iran va donc pouvoir vendre des armes librement, notamment des missiles ou encore des drones, entre autres à ses alliés syrien et irakien. Et surtout, l'Iran pourra acheter des armes de combat à la Chine et à la Russie. Téhéran et Pékin sont sur le point de finaliser un accord de coopération stratégique de 25 ans, qui prévoit des ventes d'armes à l'Iran et des investissements chinois considérables dans le domaine énergétique iranien.

Un accord identique, d'une durée de 20 ans, doit également être conclu entre l'Iran et la Russie. Désormais, Téhéran tourne le dos aux Européens et aux États-Unis pour regarder vers l'Asie et développer ses relations avec la Chine, la Russie mais aussi des pays comme l'Inde ou encore la Malaisie pour contrer les sanctions américaines.

