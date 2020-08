Liban: l'enquête sur l'explosion n'aboutira pas «très rapidement», dit le président Aoun

Le secrétaire américain Affaires politiques David Hale et l'ambassadrice américaine Dorothy Shea, sur le lieu de l'explosion à Beyrouth, le 15 août 2020. REUTERS/Nabil Mounzer

Le président libanais Michel Aoun a déclaré samedi 15 août lors d’une interview à la chaîne française BFM TV que l'enquête sur l'explosion survenue le 4 août dans le port de Beyrouth ne pourra pas aboutir très rapidement et que l'aide internationale ira là où elle est nécessaire. Les pays occidentaux mettent la pression sur les autorités libanaises pour une enquête « transparente et crédible » dans la double explosion qui a fait, le 4 août, 172 morts, plus de 6 500 blessés et détruit une grande partie de Beyrouth.