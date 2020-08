Assassinat de Rafic Hariri: pourquoi tant de divisions sur le Tribunal spécial au Liban ?

Quinze ans après l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri, en février 2005, le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a rendu son verdict ce mardi 18 août : pas de « preuves » de la responsabilité du Hezbollah, trois des quatre accusés sont acquittés, tous des membres présumés du parti chiite pro-iranien. Les partisans de Rafic Hariri sont déçus et les sympathisants du parti chiite soulagés. La vie politique libanaise est rythmée depuis des années par le TSL, créé sur décision du Conseil de sécurité de l'ONU.

de notre correspondant à Beyrouth,

La création de ce Tribunal spécial sur le Liban n’est pas le fruit d’un consensus entre les différentes forces politiques libanaises. Au contraire, il est le résultat d’un bras de fer entre le camp pro-occidental et les alliés de l’Iran et de la Syrie. Pour la coalition anti-syrienne du 14-Mars, qui regroupait les principales formations sunnites et druzes et certains partis chrétiens, seule une enquête internationale puis un procès sous l’égide des Nations unies étaient susceptibles de faire la lumière sur l’assassinat de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri. Mais aussi, et surtout, de mettre un terme à la vague d’assassinats de personnalités politiques issues de ses rangs en 2005.

Le mouvement du 8-Mars, proche de la Syrie et de l’Iran, composé essentiellement du Hezbollah et du mouvement Amal, tous deux chiites, était quant à lui très méfiant. Sa crainte : que le TSL soit instrumentalisé pour modifier les rapports de forces au Liban et faire basculer le pays définitivement dans le camp occidental. Les deux bords se sont affrontés pendant des années sur cette question.

Cette confrontation a parfois débouché sur des crises politiques qui ont paralysé le pays. Le TSL a été créé à la demande du gouvernement présidé en 2005 par Fouad Siniora, une personnalité sunnite anti-syrienne, qui a passé outre les objections du Hezbollah et du mouvement Amal. Les ministres chiites de ce gouvernement finiront par démissionner en novembre 2006.

Pendant un an et demi, les blocages politiques empêcheront la ratification d’un accord entre le Liban et l’ONU pour la création du Tribunal. Finalement, le TSL verra le jour en 2007 à l’initiative de la France et des États-Unis, à travers une résolution contraignante votée sous le Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Il entrera en service en 2009 et deviendra le premier tribunal pénal international permettant l'organisation d'un procès en l'absence des accusés, représentés par des avocats.

Cependant, le Hezbollah et ses alliés continueront de dresser des obstacles pour tenter de torpiller le TSL. Ils essaieront d’empêcher son fonctionnement en refusant le versement par le Liban de sa contribution financière. Cette nouvelle crise provoquera la chute, en janvier 2011, du gouvernement de Saad Hariri, après la démission des ministres chiites et leurs alliés chrétiens du Courant patriotique libre de Michel Aoun.

Malgré tous les obstacles, le TSL constituera ses structures est réussira à démarrer sa mission. En parallèle, l’enquête internationale, après avoir changé trois fois de patron, prend une nouvelle tournure : la Syrie n’est plus accusée de l’assassinat de Rafic Hariri. Les soupçons se tournent désormais vers le Hezbollah. Résigné, le parti chiite change de stratégie : il décrète que l’enquête est manipulée et affirme qu’il ne reconnaît pas le TSL.

Fidèle à lui-même, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a déclaré ce vendredi dernier, qu’il ne se sentirait pas concerné par le verdict, quel qu’il soit.

