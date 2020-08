Syrie: entre le coronavirus et la malnutrition, les ONG craignent le pire

Un médecin syrien vient en aide à des enfants au camp de Dana, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, le 26 juillet 2020. Ibrahim Yasouf/AFP

Les médecins l'ont annoncé lundi 17 août : les territoires sous contrôle du régime syrien ont connu une hausse des décès et des cas de contamination au coronavirus parmi les soignants, en particulier dans les hôpitaux de Damas. Depuis près de deux semaines, ils sont nombreux à s'inquiéter d'une explosion du nombre de patients atteints par la maladie. Et en plus du virus, la malnutrition fait aussi beaucoup de mal à une population déjà très éprouvée.