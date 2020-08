Coronavirus: le Liban reconfiné jusqu’au 7 septembre, après la recrudescence des cas

Les autorités libanaises ont décidé de reconfiner le pays à partir de ce vendredi 21 août et jusqu’au 7 septembre, après la hausse des cas de contamination au coronavirus depuis la double explosion du 4 août, qui a détruit une partie de Beyrouth. La barre symbolique des 10 000 cas, pour une population de 4 millions et demi d’habitants, a été dépassée.

De notre correspondant à Beyrouth,

Un record de 605 nouveaux cas de coronavirus a été enregistré jeudi 20 août. La hausse exponentielle du nombre de personnes infectées inquiète les autorités sanitaires. Cette situation est d’autant plus alarmante que le secteur hospitalier, durement touché par la double explosion du 4 août, est au bord de la saturation.

Quatre hôpitaux de la capitale sont hors-service et les unités de soins intensifs sont remplies. Dans les milieux médicaux, on craint un scénario à l’italienne, avec des milliers de nouveaux cas et des dizaines de morts par jour. Pour permettre au secteur hospitalier et au personnel de santé de reprendre son souffle et de se réorganiser, les autorités ont décidé de reconfiner le pays.

Arrêt de l’activité pour la restauration et les loisirs

Des mesures très strictes ont été prises. Des pans entiers de l’économie, dont le secteur de la restauration et des loisirs, cesseront toute activité. Les rassemblements et les événements sociaux seront interdits. Un couvre-feu a été imposé de 18 heures à 6 heures.

Les régions de Beyrouth sinistrées par la catastrophe du 4 août et le secteur de la reconstruction sont exemptées de ces mesures. En ce premier jour du confinement, commerces, magasins et centres commerciaux sont fermés, mais la circulation est dense dans les rues de Beyrouth.

