L’Égypte se félicite du cessez-le-feu en Libye entre les deux autorités rivales

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le maréchal libyen Khalifa Haftar, au palais présidentiel du Caire, le 14 avril 2019 (Photo d'illustration).

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s’est félicité du cessez-le-feu annoncé par le gouvernement d’union nationale de Tripoli et le Parlement libyen de Toubrouk. Un soulagement pour l’Égypte.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant au Caire, Alexandre Bucchianti

C’est par un tweet que Abdel Fattah al-Sissi s’est félicité de l’annonce de la fin des opérations militaires dans tout le territoire libyen. « Il s’agit d’un pas important sur la voie d’un accord politique réalisant les aspirations de stabilité et de croissance du peuple libyen », a conclu le président égyptien.

Au Caire, les responsables politiques et économiques poussent un soupir de soulagement. L’Égypte avait menacé d’intervenir militairement si les forces de Tripoli, soutenues par la Turquie, franchissaient la ligne entre les villes de Syrte et de Jouffrah au centre de la Libye. Une confrontation directe avec la Turquie était risquée militairement et surtout, très coûteuse.

Le tourisme, locomotive de l’économie, vient de repartir en Égypte. Un tourisme qui a horreur de la violence. Le soulagement aussi dans tout l’ouest égyptien qui, au fil des ans, avait été le théâtre d’attaques terroristes venues de Libye.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne