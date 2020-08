Nouvelle soirée de manifestations contre le gouvernement en Israël

A Jérusalem, les manifestations ont donné lieu à des affrontements avec la police qui tentait de disperser les manifestants. Mais c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour le gouvernement israélien pour trouver une solution à la crise politique. Avec une date butoir : lundi à minuit.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

La honte, la honte, scandent les manifestants sous les fenêtres de la résidence de Benyamin Netanyahu. A Jérusalem et à Césarée mais aussi aux principaux carrefours et sur les ponts ailleurs en Israël, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui protestent contre les dysfonctionnements du gouvernement et surtout de celui qui le dirige. A Jérusalem la police a tenté de disperser par la force un défilé de manifestants dans les rues de la ville. On compte plusieurs blessés et de nombreuses arrestations.

Nous sommes déterminés à poursuivre la lutte jusqu’au bout, affirme Yemima Arnon qui participe aux manifestations depuis 9 semaines : « Ce n’est pas la gauche ou la droite… Vraiment, je veux qu’il parte. Il ne fonctionne plus comme un Premier ministre. Il y a une seule chose qui l'intéresse: c’est son procès. C’est un menteur chronique. »

Mais le gouvernement israélien est confronté à une autre échéance: Il ne reste que moins de 48h pour l’adoption d’un nouveau budget ou d’une de loi lui accordant un nouveau répit. Et si ce n’est pas le cas, une seule issue à cet imbroglio politique : de nouvelles élections. Les quatrièmes en un peu plus d’un an.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne