Covid-19: les établissements touristiques libanais veulent rouvrir malgré le confinement

Au Liban, les propriétaires d'établissements touristiques, gravement affectés par la crise économique et la double explosion qui a détruit une partie de Beyrouth le 4 août, ont annoncé mardi 25 août la réouverture de leurs portes dès mercredi 26 août, malgré le reconfinement décidé pour enrayer la propagation du coronavirus. Cette annonce intervient alors que douze décès et 532 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Au Liban, plus de 1 400 des 2 100 établissements touristiques ont été endommagés à Beyrouth et sa grande banlieue lors de la catastrophe du 4 août, qui a fait au moins 200 morts et 6 500 blessés. Le président du syndicat des restaurateurs a qualifié de « décision démagogique » le bouclage partiel ou total du pays, acté pour enrayer la propagation de l'épidémie de Covid-19. « Que personne ne fasse des surenchères en utilisant le prétexte du coronavirus », a-t-il martelé.

► À lire aussi : Le Liban, un pays à genoux

Les autorités prêtes à sévir

La révolte du secteur touristique a été froidement accueillie par les autorités. Mohammad Fahmi a dénoncé des « positions abusives contre l’État et les mesures du gouvernement pour enrayer la propagation du coronavirus ». Selon le ministre de l'Intérieur, face au langage « de menace et de défi », les autorités appliqueront la loi, qui prévoit des sanctions allant des procès-verbaux aux poursuites judiciaires.

Le ministre a mis en garde contre la « réouverture aléatoire des secteurs économiques sans un plan de prévention clair ». Après la double explosion du 4 août, les contaminations au Covid-19 sont reparties à la hausse. Mardi 25 août, le bilan officiel était de 13 687 cas dont 138 décès, alors qu'à la veille du drame du 4 août, il s'élevait à 5 062 cas dont 65 décès.

