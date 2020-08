À Gaza, le coronavirus commence à se propager et suscite l'inquiétude

Un policier palestinien à l'oeuvre après le confinement décrété à Gaza, le 25 août 2020. Mohammed Salem/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Jusqu'à présent, la pandémie de coronavirus avait relativemenbt épargné la bande de Gaza. Les seuls cas détectés étaient des personnes arrivant de l'extérieur de ce territoire sous blocus et qui se trouvaient dans des centres de quarantaine mis en place par les autorités. Mais lundi 24 août, les autorités ont recensé les quatre premiers cas au sein de la population. Et depuis, dans un territoire densément peuplé et au système de santé fragile, les chiffres augmentent. Une personne a succombé au Covid-19.