Finul: la mission de paix de l'ONU au Liban reconduite pour un an

Le mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, la Finul, déployée au lendemain de la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël a été prorogé d’un an après d’âpres discussions au Conseil de sécurité. Des changements mineurs ont été introduits dans la composition et la mission des casques bleus, sur proposition de la France, après la menace d’un véto américain.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Le vote qui a validé pour un an la reconduction de la Finul est intervenu en période de fortes tensions entre le Liban et Israël à la suite de heurts frontaliers survenus dans la nuit de mardi à mercredi. Le Conseil de Sécurité de l’ONU a tout de même souhaité apporter quelques modifications après de difficiles négociations.

Les changements introduits dans la mission de la Finul constituent un compromis entre les exigences d’Israël et des États-Unis et celles du gouvernement libanais. Par exemple, la nouvelle résolution adoptée à l’unanimité donne à la force internationale la possibilité d’accéder aux sites devant faire l’objet d’enquêtes et de s’assurer que sa zone d’opérations n’est pas utilisée pour des actions hostiles, ou pour percer des tunnels transfrontaliers menant à Israël.

Plusieurs demandes refusées

Si le Liban a cédé sur ce point, Israël et les États-Unis ont renoncé à leurs exigences à ramener à six mois le mandat de la Finul, à réduire sensiblement ses effectifs et à obtenir un renforcement significatif de ses pouvoirs et de sa marge de manœuvre.

Tel-Aviv souhaitait que les casques bleus puissent perquisitionner automatiquement et sans préavis tous les endroits suspectés d’abriter des caches d’armes ou des installations militaires appartenant au Hezbollah au sud du fleuve Litani. Les fouilles surprises à l’intérieur des villages restent écartées et les perquisitions doivent avoir lieu en coordination avec l’armée libanaise.

La résolution ignore par ailleurs les demandes de certaines forces politiques libanaises hostiles au Hezbollah, qui plaident pour l’extension du mandat de la Finul à la frontière orientale du Liban, par laquelle le parti chiite est soupçonné d’acheminer armes et munitions à partir de la Syrie voisine.

À (ré)écouter – Grand reportage:40 ans de présence onusienne au Sud Liban

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne