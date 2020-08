Les Émirats arabes unis abrogent la loi de boycott d'Israël

Aux Émirats arabes unis, les autorités ont annoncé ce samedi abroger la loi de boycott d'Israël. Cette annonce intervient alors que les deux pays ont décidé, sous l‘égide des États-Unis, de normaliser leurs relations le 13 août dernier. Cette semaine, le secrétaire d‘État américain Mike Pompeo s‘était déjà rendu à Abu Dhabi pour parler avec les autorités émiriennes de l‘accord avec Israël qui devrait être signé dans les prochaines semaines.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

C‘est une première étape vers la normalisation des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et Israël. En effet, le président émirien Sheikh Khalifa a publié samedi un décret abolissant une loi vieille de 48 ans concernant le boycott de l‘État hébreu.

Concrètement, il sera désormais possible « de faire entrer, d'échanger et de posséder des biens et produits israéliens de tout type aux Émirats ». Selon l‘agence de presse officielle émirienne, l‘objectif est aussi de « stimuler la croissance économique et de promouvoir l‘innovation technologique ».

L‘annonce vient en tout cas sceller un peu plus les « accords d‘Abraham » qui devraient être signés dans les prochaines semaines. Et ce même si les échanges économiques existaient déjà entre les deux pays de manière officieuse.

Lundi une délégation israélo-américaine composée notamment du haut conseiller de Donald Trump, Jared Kushner, est attendue aux Émirats arabes unis. Ce sera le premier vol commercial direct entre Tel-Aviv et Abou Dhabi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne