Au Liban, la célébration de l'Achoura réduite à une cérémonie retransmise sur les réseaux

Ce dimanche, les musulmans chiites commémorent l’Achoura. Un jour de deuil religieux qui rappelle la mort du l’imam Hussein (petit fils du prophète Mahommet) lors de la bataille de Kerbala au 7e siècle. En raison de la pandémie de Covid-19, les célébrations sont réduites dans plusieurs pays où vivent des communautés chiites. C’est le cas au Liban.

Avec nos envoyés spéciaux à Beyrouth, Nicolas Falez et Nicolas Benita

Les drapeaux noirs de l’Achoura flottent sur Khanda el Ghamik, un quartier chiite proche du centre de Beyrouth. Khalil, la cinquantaine, porte une chemise, noire également. Chaque année l’Achoura est un deuil.

Khalil raconte les habituelles processions et les rituels d’autoflagellation et de coups frappés sur la poitrine par lesquels les fidèles chiites se souviennent de la mort violente de l’imam Hussein. Mais il n’y aura rien de tel cette année dans les rues de Khanda el Ghamik.

« Nous avons tous pleuré lorsque nous avons su que les célébrations n’auraient pas lieu », raconte Khalil. Pour cause de Covid, aucune procession cette année, pas de rassemblement à la mosquée, mais une cérémonie religieuse qui sera retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Ce sont les plus hautes autorités religieuses chiites du Liban et leurs représentants politiques Hezbollah et Amal qui ont émis ces consignes. En ces temps de pandémie, il est par ailleurs impossible de se rendre en pèlerinage dans la ville sainte chiite de Kerbala en Irak.

