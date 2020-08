Accord Émirats-Israël: premier vol officiel entre Tel Aviv et Abu Dhabi

Jared Kushner, le gendre et conseiller de Donald Trump, pose devant l'avion d'El Al qui emmène les délégations américaines et israélienne à Abu Dgabi le 31 août 2020. Menahem Kahana/Pool Photo via AP

RFI

Une délégation américaine et une délégation israélienne sont attendues aux Émirats arabes unis ce lundi 30 août à l'atterrisage du premier vol officiel entre Tel Aviv et Abu Dhabi. Elles viennent entamer les négociations en vue d’un accord entre Israël et les Émirats, un accord annoncé il y a un peu plus de deux semaines par le président américain.