Le président Aoun appelle à proclamer un «État laïc» au Liban

Le président Michel Aoun a reconnu dimanche la nécessité de changer le système politique au Liban et appelé à proclamer un « État laïc » à la veille de la visite du chef de l'État français Emmanuel Macron qui presse pour la réforme du système confessionnel.

« Parce que je suis convaincu que seul un État laïc est capable de protéger le pluralisme, de le préserver en le transformant en unité réelle, je demande que le Liban soit déclaré État laïc », a affirmé le président libanais dans un discours à l'occasion du centenaire du Liban.

Le chef de l’État était resté jusqu'à présent sourd aux revendications de la contestation déclenchée en octobre 2019. Dimanche soir, il s'est engagé à « appeler au dialogue les autorités religieuses et les dirigeants politiques afin d'arriver à une formule acceptable par tous » qui nécessiterait des amendements constitutionnels.

Emmanuel Macron, premier dirigeant étranger à se rendre au Liban après l'explosion meurtrière au port de Beyrouth, avait pressé les responsables politiques d'entreprendre des réformes politiques vitales. Il avait évoqué vendredi les « contraintes d'un système confessionnel » qui ont conduit « à une situation où il n'y a quasiment plus de renouvellement (politique) et où il y a quasiment une impossibilité de mener des réformes ».

Les responsables occidentaux qui se succèdent à Beyrouth se sont joints aux appels des Libanais pour un changement politique profond après la catastrophe du port de Beyrouth qui a fait au moins 188 morts, et dont la classe politique est rendue responsable par négligence et corruption.

Quelques heures plus tôt, le chef du puissant Hezbollah pro-iranien Hassan Nasrallah, allié du président Aoun, avait annoncé être prêt à discuter d'un nouveau « pacte politique » dans le pays, où les communautés religieuses se répartissent le pouvoir.

Moustapha Adib nouveau Premier ministre ?

Ces annonces sont intervenues à la veille de la désignation d'un nouveau Premier ministre, qui devrait être un ambassadeur, Moustapha Adib, choisi par les poids lourds de la communauté sunnite, contrairement aux attentes du mouvement de contestation.

La candidature de Moustapha Adib a été retenue par quatre anciens Premiers ministres et a reçu l’aval du chef de l’Etat Michel Aoun et du Mouvement Amal et du Hezbollah chiites, rapporte notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh.

Ancien professeur de sciences sociales à l’Université libanaise, avant d’être nommé ambassadeur en Allemagne, Moustapha Adib disposerait donc d’une confortable majorité pour prendre la tête de l’exécutif, quelques heures avant l’arrivée d’Emmanuel Macron.

Après l’annonce du nom du prochain Premier ministre, des contestataires ont fermé des routes en signe de protestation, notamment dans des régions à majorité sunnite. Pourtant, Moustapha Adib a été adoubé par les principaux chefs politiques de cette communauté, dont est toujours issu le Premier ministre.

