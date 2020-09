Arabie saoudite: les conditions inhumaines des centres de détention pour migrants

Des Ethiopiens illégaux se préparent à quitter l’Arabie saoudite, le 10 novembre 2013 (image d'illustration). REUTERS/Faisal Al Nasser

Texte par : Léonard Vincent Suivre 2 mn

Une enquête publiée dimanche par le journal britannique The Telegraph a soulevé un tollé, des chancelleries européennes à l'ONU. Deux journalistes du quotidien ont révélé, images et vidéos à l'appui, que des centaines d'Éthiopiens sont détenus dans au moins deux centres fermés en Arabie saoudite. Des centres destinés prétendument à freiner la propagation du Covid-19 et où les conditions de survie sont littéralement épouvantables.