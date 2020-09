À Bagdad, Emmanuel Macron soutien la souveraineté de l’Irak

Gonzalo Fuentes/Pool via AP

Après une visite à Beyrouth, Emmanuel Macron s'est rendu à Bagdad pour rencontrer les dirigeants irakiens, notamment le Premier ministre Mustafa al Kadhimi, et réaffirmer l'amitié entre les deux pays.

Emmanuel Macron a atterri mercredi en fin de matinée à Bagdad. Dans la foulée de son déplacement au Liban, le président français va passer quelques heures en Irak. Une visite éclair pour rencontrer les dirigeants irakiens et réaffirmer l’amitié entre les deux pays.

De notre envoyée spéciale à Bagdad, Valérie Gas

La visite d’Emmanuel Macron à Bagdad a lieu au pas de course dans la zone verte ultrasécurisée. Le président français enchaîne les entretiens avec toutes les autorités irakiennes, président, Premier ministre, président du Parlement et à chaque fois le message est le même, des deux côtés, on veut favoriser la coopération notamment dans la lutte contre le terrorisme.

« La lutte contre Daech n’est pas terminée, même si nous avons vaincu le califat territorial. Les combattants de Daech demeurent dans la région et sur votre sol, donc sur ce sujet nous continuerons d’agir. Ce combat n’est pas terminé. »

Cet engagement, le Premier ministre Mustafa al Kadhimi l’a salué en faisant part de sa « reconnaissance » à la France, aux côtés d’Emmanuel Macron. Mais ce n’est pas le seul sujet à l’ordre du jour, même si la sécurité est un enjeu prioritaire. Si Emmanuel Macron a tenu à se rendre en Irak aujourd’hui, c’est pour encourager et soutenir le gouvernement irakien qui essaie de renforcer sa souveraineté. Un enjeu important pour un pays exposé aux ingérences extérieures.

« Lorsque ce projet sera pleinement mûr et finalisé, la France sera à votre soutien pour s’assurer que toute la communauté internationale puisse suivre, soutenir, accompagner et aider. »

Comme à Beyrouth, où il était la veille, Emmanuel Macron essaie de positionner la France en soutien de l’Irak et de son peuple, qui, dit-il, aspire à reprendre la maîtrise de son destin.

